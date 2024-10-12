В «Динамо» ответили на слова Ивлева о том, что его не пустили на арену: «Если бы он подождал 5-10 минут, его бы пропустили. Охране без разницы, что это известный повар, есть регламент КХЛ»
Вчера бело-голубые анонсировали автограф-сессию известного шеф-повара и бизнесмена на «ВТБ-Арене» перед матчем с «Салаватом» (4:2).
Сегодня Ивлев заявил, что служба безопасности «Динамо» не пропустила его на арену, так как он приехал слишком рано.
«Он приехал более чем за два часа до игры. В соответствии с регламентом КХЛ запуск зрителей в ледовый дворец начинается за полтора часа до матча. Охране без разницы, что это известный повар, у них есть предписание, когда можно начать пропускать людей.
Если бы Константин подождал пять-десять минут, его бы пропустили, так как наш ответственный сотрудник узнал о том, что Константин приехал раньше, и отправился на парковку, чтобы встретить и проводить такого дорогого гостя», – сообщили в пресс-службе московского «Динамо».
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