В «Динамо» ответили на слова Ивлева о том, что его не пустили на арену: «Если бы он подождал 5-10 минут, его бы пропустили. Охране без разницы, что это известный повар, есть регламент КХЛ»

В московском «Динамо» отреагировали на критику со стороны Константина Ивлева.

Вчера бело-голубые анонсировали автограф-сессию известного шеф-повара и бизнесмена на «ВТБ-Арене» перед матчем с «Салаватом » (4:2).

Сегодня Ивлев заявил , что служба безопасности «Динамо» не пропустила его на арену, так как он приехал слишком рано.

«Он приехал более чем за два часа до игры. В соответствии с регламентом КХЛ запуск зрителей в ледовый дворец начинается за полтора часа до матча. Охране без разницы, что это известный повар, у них есть предписание, когда можно начать пропускать людей.

Если бы Константин подождал пять-десять минут, его бы пропустили, так как наш ответственный сотрудник узнал о том, что Константин приехал раньше, и отправился на парковку, чтобы встретить и проводить такого дорогого гостя», – сообщили в пресс-службе московского «Динамо ».