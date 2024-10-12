Шефа Ивлева не пустили на матч «Динамо» с «Салаватом» – он приехал слишком рано. Бело-голубые устраивали его предматчевую автограф-сессию

Константин Ивлев заявил, что не смог попасть на матч «Динамо» с «Салаватом».

Бело-голубые дома обыграли «Салават » со счетом 4:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Вчера «Динамо» анонсировало предматчевую автограф-сессию известного шеф-повара и бизнесмена Константина Ивлева на «ВТБ-Арене».

Сегодня Ивлев заявил, что служба безопасности не пропустила его на арену, так как он приехал слишком рано.

«В конечном итоге все закончилось тем, что меня не пустили. Я даже попросил, чтобы меня пустили, потому что мой ребенок двухлетний захотел в туалет. Меня даже с ней не пустили.

Вот такое отношение к 50-летним верным болельщикам «Динамо », мне безумно от этого грустно. Конечно, хочу извиниться, хотя и не виноват.

Грустно, что неадекватные люди работают в клубе, за который я болею 50 лет», – сказал Ивлев.