Шефа Ивлева не пустили на матч «Динамо» с «Салаватом» – он приехал слишком рано. Бело-голубые устраивали его предматчевую автограф-сессию
Константин Ивлев заявил, что не смог попасть на матч «Динамо» с «Салаватом».
Бело-голубые дома обыграли «Салават» со счетом 4:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Вчера «Динамо» анонсировало предматчевую автограф-сессию известного шеф-повара и бизнесмена Константина Ивлева на «ВТБ-Арене».
Сегодня Ивлев заявил, что служба безопасности не пропустила его на арену, так как он приехал слишком рано.
«В конечном итоге все закончилось тем, что меня не пустили. Я даже попросил, чтобы меня пустили, потому что мой ребенок двухлетний захотел в туалет. Меня даже с ней не пустили.
Вот такое отношение к 50-летним верным болельщикам «Динамо», мне безумно от этого грустно. Конечно, хочу извиниться, хотя и не виноват.
Грустно, что неадекватные люди работают в клубе, за который я болею 50 лет», – сказал Ивлев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Константина Ивлева
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