Заврагин о переходе в СКА: «Ротенберг позвонил и сказал: «Возвращайся, мы тебя ждем к новым победам!»
Егор Заврагин рассказал о возвращении в СКА.
19-летний голкипер ранее вернулся в петербургский клуб из «Сочи», в котором играл в аренде и сыграл 6 матчей.
Заврагин дебютировал за СКА в игре против минского «Динамо» (2:4), появившись на площадке в третьем периоде, заменив Артемия Плешкова.
– Думали, что вернетесь в СКА так быстро?
– Не думал, но всегда был готов, рад помочь команде.
– А как узнали о возвращении?
– Позвонил Роман Борисович Ротенберг и сказал: «Возвращайся, мы тебя ждем к новым победам!».
– Как отреагировали?
– Принял вызов с удовольствием, – сказал Егор Заврагин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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