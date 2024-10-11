Заврагин о переходе в СКА: «Ротенберг позвонил и сказал: «Возвращайся, мы тебя ждем к новым победам!»

Егор Заврагин рассказал о возвращении в СКА.

19-летний голкипер ранее вернулся в петербургский клуб из «Сочи», в котором играл в аренде и сыграл 6 матчей.

Заврагин дебютировал за СКА в игре против минского «Динамо» (2:4), появившись на площадке в третьем периоде, заменив Артемия Плешкова.

– Думали, что вернетесь в СКА так быстро?

– Не думал, но всегда был готов, рад помочь команде.

– А как узнали о возвращении?

– Позвонил Роман Борисович Ротенберг и сказал: «Возвращайся, мы тебя ждем к новым победам!».

– Как отреагировали?

– Принял вызов с удовольствием, – сказал Егор Заврагин.