Терещенко уверен, что Овечкин побьет рекорд Гретцки: «100%, все будет хорошо. Он один из лучших, просто так нельзя забросить больше 800 шайб в НХЛ»
Алексей Терещенко назвал Александра Овечкина одним из лучших игроков в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
– Овечкину удастся побить рекорд Гретцки?
– Все будет хорошо, поверьте.
– Уверены, что Александр побьет рекорд канадца?
– На все сто. Он уже стал одним из лучших, если не лучшим. Просто так нельзя забросить больше восьмисот шайб в НХЛ, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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