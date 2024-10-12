Терещенко уверен, что Овечкин побьет рекорд Гретцки: «100%, все будет хорошо. Он один из лучших, просто так нельзя забросить больше 800 шайб в НХЛ»

Алексей Терещенко назвал Александра Овечкина одним из лучших игроков в НХЛ.

Капитан «Вашингтона » идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Овечкину удастся побить рекорд Гретцки?

– Все будет хорошо, поверьте.

– Уверены, что Александр побьет рекорд канадца?

– На все сто. Он уже стал одним из лучших, если не лучшим. Просто так нельзя забросить больше восьмисот шайб в НХЛ , – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко .