Овечкин, Лемье, Гретцки, Айзерман и Кросби – бригада большинства мечты от капитана «Питтсбурга»

Сидни Кросби назвал свою версию бригады большинства мечты.

Капитан «Питтсбурга » включил в нее самого себя, а также Александра Овечкина , Марио Лемье , Уэйна Гретцки и Стива Айзермана.

Кросби расположил Овечкина в левом круге вбрасывания, Лемье – в правом. По мнению Сидни, под воротами играл бы Гретцки.

Айзерман и сам Кросби заняли бы позиции на синей линии.

«Мы думаем о том, как забить. Мы не переживаем за то, что можем пропустить», – пошутил Кросби.