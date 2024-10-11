Овечкин, Лемье, Гретцки, Айзерман и Кросби – бригада большинства мечты от капитана «Питтсбурга»
Сидни Кросби назвал свою версию бригады большинства мечты.
Капитан «Питтсбурга» включил в нее самого себя, а также Александра Овечкина, Марио Лемье, Уэйна Гретцки и Стива Айзермана.
Кросби расположил Овечкина в левом круге вбрасывания, Лемье – в правом. По мнению Сидни, под воротами играл бы Гретцки.
Айзерман и сам Кросби заняли бы позиции на синей линии.
«Мы думаем о том, как забить. Мы не переживаем за то, что можем пропустить», – пошутил Кросби.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BR_OpenIce
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