Атанасов сделал дубль «Трактору», прервав серию из 7 матчей без голов. У форварда «Торпедо» 8 очков в 14 играх
Василий Атанасов прервал безголевую серию в КХЛ.
Нападающий «Торпедо» забросил две шайбы в ворота «Трактора» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Василий Атанасов забил на третьей минуте второго периода, а также отличился на третьей минуте третьего периода.
Таким образом, форвард завершил серию без голов, которая длилась семь игр подряд.
В этом сезоне Атанасов набрал 8 (6+2) очков в 14 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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