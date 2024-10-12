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Атанасов сделал дубль «Трактору», прервав серию из 7 матчей без голов. У форварда «Торпедо» 8 очков в 14 играх

Василий Атанасов прервал безголевую серию в КХЛ.

Нападающий «Торпедо» забросил две шайбы в ворота «Трактора» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Василий Атанасов забил на третьей минуте второго периода, а также отличился на третьей минуте третьего периода.

Таким образом, форвард завершил серию без голов, которая длилась семь игр подряд.

В этом сезоне Атанасов набрал 8 (6+2) очков в 14 матчах чемпионата.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
logoТрактор
logoТорпедо
logoКХЛ
logoВасилий Атанасов
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