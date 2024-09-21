Малкин о новом сезоне: «Не хочу забить 500-й гол и потом ничего не делать. Моя цель – помочь «Питтсбургу» выйти в плей-офф»

Евгений Малкин заявил, что не собирается бросать играть после 500-й шайбы в НХЛ.

Новый сезон станет для 38-летнего форварда «Питтсбурга» 19-м в НХЛ . В его активе 1145 игр за клуб в регулярных чемпионатах и 1296 (498+798) очков.

Контракт игрока с клубом рассчитан еще на 2 года. «Пингвинс» не смогли выйти в плей-офф в двух предыдущих сезонах.

«Я не хочу пробыть здесь два года, просто играть в свою игру, забить 500-й гол и потом ничего не делать.

Я хочу выигрывать. Моя цель на сезон – помочь команде выйти в плей-офф, это точно», – сказал трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга ».