Малкин о новом сезоне: «Не хочу забить 500-й гол и потом ничего не делать. Моя цель – помочь «Питтсбургу» выйти в плей-офф»
Евгений Малкин заявил, что не собирается бросать играть после 500-й шайбы в НХЛ.
Новый сезон станет для 38-летнего форварда «Питтсбурга» 19-м в НХЛ. В его активе 1145 игр за клуб в регулярных чемпионатах и 1296 (498+798) очков.
Контракт игрока с клубом рассчитан еще на 2 года. «Пингвинс» не смогли выйти в плей-офф в двух предыдущих сезонах.
«Я не хочу пробыть здесь два года, просто играть в свою игру, забить 500-й гол и потом ничего не делать.
Я хочу выигрывать. Моя цель на сезон – помочь команде выйти в плей-офф, это точно», – сказал трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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