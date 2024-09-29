Форвард «Тампы» Грошев завершил выставочный матч с «Нэшвиллом» с «минус 4». У него 3 хита и 3 потери за 13:46

Форвард «Тампы» Максим Грошев завершил выставочный матч с «Нэшвиллом» с «-4».

«Лайтнинг» проиграли «Нэшвиллу » (0:6) на предсезонке НХЛ . Клуб из Флориды выступал не основным составом.

22-летний россиянин (13:46, 1:40 – в большинстве, 0:44 – в меньшинстве, «минус 4») остался без бросков по воротам.

В его активе 3 силовых приема и 1 перехват, также нападающий допустил 3 потери.

В прошлом сезоне Грошев (в России поигравший за «Нефтехимик» и СКА) выступал только в АХЛ – 67 игр за «Сиракьюз » в регулярке и 30 (10+20) очков. В 7 играх Кубка Колдера – 1 (0+1) балл.