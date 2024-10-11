  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Фукале о лучшем вратаре в мире: «Хеллибак здорово играет, но я поклонник Василевского, Шестеркина, Сорокина. Видно, насколько плодородна российская школа»
5

Фукале о лучшем вратаре в мире: «Хеллибак здорово играет, но я поклонник Василевского, Шестеркина, Сорокина. Видно, насколько плодородна российская школа»

Зак Фукале ответил на вопрос о том, кто является лучшим вратарем в мире.

– В НХЛ много русских вратарей на ведущих ролях, вы знаете что-то о так называемой «русской вратарской школе»? Может быть в хоккейных кругах есть разные подходы к подготовке игроков.

– Такого не знаю, впечатляет, сколько талантливых голкиперов родом из России. Видно, насколько плодородна эта «школа». Одни из лучших вратарей в НХЛ – россияне.

Не знаю, что у вас тут в воде, еде или какие секретные технологии подготовки (смеется). Эти ребята играют на действительно высоком уровне. За ними интересно наблюдать, потому что эти ребята действительно прекрасные вратари.

– Кто из вратарей вдохновлял вас в детстве?

– Когда только-только я занял позицию вратаря, я был поклонником Мартина Бродер из «Нью-Джерси». Он вдохновлял меня играть. Еще в детстве следил за Жозе Теодором из «Монреаля».

Когда стал старше, стал играть на юниорском уровне, Кэри Прайс начинал свою карьеру в «Монреале». Он вдохновил меня и многих голкиперов. Вот эти ребята из «Монреаля» – Жозе Теодор, Кристобаль Юэ и Кэри Прайс вдохновили следующее поколение голкиперов в Квебеке.

– Кто сейчас лучший вратарь в мире?

– Хороший вопрос. Мне кажется, Коннор Хеллибак здорово играет последние годы. Но я большой поклонник Андрея Василевского, Шестеркина, Сорокина, у этих ребят особенный талант.

Мне нравится наблюдать за ними, люблю смотреть игры и подмечать что-то для себя. Ребята играют на высоком уровне. Сложно назвать кого-то одного. Их несколько, – сказал вратарь «Трактора» Зак Фукале.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sport24
logoТрактор
logoРейнджерс
logoАйлендерс
logoТампа-Бэй
logoМартин Бродер
logoКристобаль Юэ
logoЖозе Теодор
logoНХЛ
logoКэри Прайс
logoКХЛ
logoАндрей Василевский
logoВиннипег
logoИлья Сорокин
logoИгорь Шестеркин
logoЗак Фукале
logoКоннор Хеллибак
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кто самый богатый в НХЛ: Мэттьюс, Маккиннон или Макдэвид? Изучаем контракты в сезоне-2024/25
278 октября, 05:20
Шестеркин – главный претендент на «Везину» по версии NHL.com. Хеллибак – 2-й, Сарос – 3-й, Бобровский – 5-й, Василевский – 6-й, Сорокин разделил 10-е место
86 октября, 06:40
Шестеркин – 2-й в рейтинге лучших вратарей НХЛ, Бобровский – 4-й, Василевский – 5-й, Сорокин – 9-й, Георгиев – 14-й (NHL.com)
2629 августа, 13:28
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Колорадо» вернул Коваленко из АХЛ. Вчера его отправили в фарм
15 минут назад
КХЛ. «Нефтехимик» принимает «Сибирь», «Северсталь» играет с «Куньлунем»
1425 минут назадLive
Пономарев о работе Ротенберга тренером СКА: «Я против назначения денежных мешков. Он устроился благодаря связям. Не знает психологию спортсменов, природу хоккея»
3532 минуты назад
Канарейкин о СКА: «Не впечатляет, никакой устойчивости не чувствуется. У них все есть: возможности, цели. Результаты пока не лучшие, болельщики ждут большего»
242 минуты назад
НХЛ. «Каролина» примет «Тампу», «Ванкувер» против «Филадельфии», «Вегас» сыграет с «Сент-Луисом»
13сегодня, 15:15
КХЛ и Яндекс Путешествия запустили проект для планирования поездок на матчи: можно забронировать отель и получить гид-справку
4сегодня, 15:00
Овечкин, Лемье, Гретцки, Айзерман и Кросби – бригада большинства мечты от капитана «Питтсбурга»
11сегодня, 14:55
Ротенберг о СКА: «Надо стараться не давать судьям повода удалять – дорабатывать ногами. Не так поднять клюшку, чтобы свистнул, а доработать коньками – и поднять ее иначе»
15сегодня, 14:31
Сэм Анас: «Недавно узнал, что дедушка Гретцки из Гродно. Даже не знал о том, что у него белорусские корни»
11сегодня, 13:45
КХЛ может перестать публиковать статистику «умных» шайб из-за финансовых проблем у поставщика чипов
9сегодня, 13:01
Ко всем новостям
Последние новости
Губерниев про 800 передач Малкина в НХЛ: «Великий игрок, умница, продолжатель традиций интеллектуального хоккея. Тарасов называл Мальцева Есениным на льду, Евгений тоже поэт»
1сегодня, 15:14
Владимир Плющев: «Не скажу, что есть российская вратарская школа – cкорее тенденция. Родители занимались в основном»
сегодня, 14:43
Потапов про «Автомобилист»: «Не нравится Лайпсик – не вписывается в концепцию Заварухина. Он теряется, когда идет игра стык в стык»
сегодня, 13:58
«Адмирал» расторг контракты с Сагадеевым и Михасенком. Форварды провели по матчу за команду
1сегодня, 13:31
Ткачев о «Тракторе»: «Собрался хороший коллектив, чтобы сделать шаг вперед. Есть термин «пассионарная индукция». Сплоченности даже важнее тактики»
5сегодня, 13:15
Кессел стал амбассадором World Poker Tour Global: «Покер и хоккей всегда были моей страстью»
2сегодня, 11:59
Агент Шабанова об интересе из НХЛ: «Одна из команд звонила: «Хотели бы пообщаться». Максим относится к этому с холодной головой»
1сегодня, 11:45
Щитов о СКА: «Разве это непобедимый соперник? Нет, их можно обыгрывать. Нужно определиться с основным вратарем»
2сегодня, 10:51
Куперман о Малкине вне топ-100 лучших игроков НХЛ: «Это уму непостижимо. Это был секрет, кто за кого голосовал. Не знаю, какие были критерии»
6сегодня, 10:40
Ирина Винер: «Овечкин – настоящая легенда хоккея. Он нацелен побить рекорд Гретцки – у него получится. Все ему этого желают»
2сегодня, 08:26