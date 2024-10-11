Фукале о лучшем вратаре в мире: «Хеллибак здорово играет, но я поклонник Василевского, Шестеркина, Сорокина. Видно, насколько плодородна российская школа»
– В НХЛ много русских вратарей на ведущих ролях, вы знаете что-то о так называемой «русской вратарской школе»? Может быть в хоккейных кругах есть разные подходы к подготовке игроков.
– Такого не знаю, впечатляет, сколько талантливых голкиперов родом из России. Видно, насколько плодородна эта «школа». Одни из лучших вратарей в НХЛ – россияне.
Не знаю, что у вас тут в воде, еде или какие секретные технологии подготовки (смеется). Эти ребята играют на действительно высоком уровне. За ними интересно наблюдать, потому что эти ребята действительно прекрасные вратари.
– Кто из вратарей вдохновлял вас в детстве?
– Когда только-только я занял позицию вратаря, я был поклонником Мартина Бродер из «Нью-Джерси». Он вдохновлял меня играть. Еще в детстве следил за Жозе Теодором из «Монреаля».
Когда стал старше, стал играть на юниорском уровне, Кэри Прайс начинал свою карьеру в «Монреале». Он вдохновил меня и многих голкиперов. Вот эти ребята из «Монреаля» – Жозе Теодор, Кристобаль Юэ и Кэри Прайс вдохновили следующее поколение голкиперов в Квебеке.
– Кто сейчас лучший вратарь в мире?
– Хороший вопрос. Мне кажется, Коннор Хеллибак здорово играет последние годы. Но я большой поклонник Андрея Василевского, Шестеркина, Сорокина, у этих ребят особенный талант.
Мне нравится наблюдать за ними, люблю смотреть игры и подмечать что-то для себя. Ребята играют на высоком уровне. Сложно назвать кого-то одного. Их несколько, – сказал вратарь «Трактора» Зак Фукале.
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