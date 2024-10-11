Заврагин о заменах вратаря в СКА по ходу матчей: «Решение тренера не оспаривается. Нужно всегда быть готовым»

Егор Заврагин ответил на вопрос относительно ротации вратарей в СКА.

19-летний голкипер ранее вернулся в петербургский клуб из «Сочи», в котором играл в аренде и сыграл 6 матчей.

Заврагин дебютировал за СКА в игре против минского «Динамо» (2:4), появившись на площадке в третьем периоде, заменив Артемия Плешкова.

– Нестабильность на вратарской позиции в СКА, когда можно быть замененным уже после двух шайб, не пугает?

– Это решение тренера – оно не оспаривается. Когда говорят выходить – выходишь и играешь. Нужно всегда быть готовым, – сказал Егор Заврагин.