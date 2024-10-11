Сын Ковальчука забил Китаю за Россию U15 спустя 2 минуты после выхода на замену

Сын Ильи Ковальчука забил гол за футбольную сборную России до 15 лет.

Российская команда (U15) обыграла сборную Китая (2:0) в товарищеском матче. Филипп Ковальчук, сын хоккеиста Ильи Ковальчука , появился на поле на 60-й минуте во втором тайме и забил гол спустя две минуты. Игра прошла в уезде Сянхэ провинции Хэбэй. На данный момент Филипп выступает за юношескую команду «Динамо».