Сын Ковальчука забил Китаю за Россию U15 спустя 2 минуты после выхода на замену
Сын Ильи Ковальчука забил гол за футбольную сборную России до 15 лет.
Российская команда (U15) обыграла сборную Китая (2:0) в товарищеском матче.
Филипп Ковальчук, сын хоккеиста Ильи Ковальчука, появился на поле на 60-й минуте во втором тайме и забил гол спустя две минуты.
Игра прошла в уезде Сянхэ провинции Хэбэй.
На данный момент Филипп выступает за юношескую команду «Динамо».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт РФС
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