Бардаков о СКА: «Играем фиг пойми как против «Куньлуня», минского «Динамо». Очень странно, что так плохо сыграли – много провалов в обороне»
Команда проиграла минскому «Динамо» (2:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– За первые два периода у СКА 14 минут удалений? В чем причины их такого большого количества?
– Очень странно, что так плохо сыграли. В Минске совсем другая игра была.
Мы много позволяли, много было провалов в обороне. Не выполняли установку на игру.
– Во втором периоде у СКА был всего один бросок в створ ворот. Почему такая слабая игра была в атаке?
– Были замкнуты почему-то. Боялись играть в пас, атаковать, держать шайбу.
– СКА потерял стабильность в результатах, победа сменяется поражением. В чем причины этого?
– Понятия не имею. Почему-то можем выйти и настроиться на «Локомотив», отыграть очень здорово, дисциплинировано.
А с «Куньлунем», минским «Динамо», «Северсталью» играем фиг пойми как.
Пропускаем быстро много шайб, теряем концентрацию, и из-за этого проигрываем, – сказал нападающий СКА Захар Бардаков.
1:20 по броскам за период – СКА эпично сгорел минскому «Динамо»
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