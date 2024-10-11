Бардаков о СКА: «Играем фиг пойми как против «Куньлуня», минского «Динамо». Очень странно, что так плохо сыграли – много провалов в обороне»

Захар Бардаков поделился мыслями относительно игры СКА.

Команда проиграла минскому «Динамо» (2:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

– За первые два периода у СКА 14 минут удалений? В чем причины их такого большого количества?

– Очень странно, что так плохо сыграли. В Минске совсем другая игра была.

Мы много позволяли, много было провалов в обороне. Не выполняли установку на игру.

– Во втором периоде у СКА был всего один бросок в створ ворот. Почему такая слабая игра была в атаке?

– Были замкнуты почему-то. Боялись играть в пас, атаковать, держать шайбу.

– СКА потерял стабильность в результатах, победа сменяется поражением. В чем причины этого?

– Понятия не имею. Почему-то можем выйти и настроиться на «Локомотив », отыграть очень здорово, дисциплинировано.

А с «Куньлунем», минским «Динамо», «Северсталью» играем фиг пойми как.

Пропускаем быстро много шайб, теряем концентрацию, и из-за этого проигрываем, – сказал нападающий СКА Захар Бардаков.

1:20 по броскам за период – СКА эпично сгорел минскому «Динамо»