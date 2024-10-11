Малкин про 800 передач в НХЛ: «Большая веха в карьере, мне нужно еще больше. «Питтсбург» сыграл отлично – намного лучше, чем вчера»
Евгений Малкин высказался о достижении отметки 800 результативных передач в НХЛ.
38-летний форвард «Питтсбурга» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата с «Детройтом» (6:3).
На его счету стало 1298 (498+800) баллов в 1147 играх в рамках регулярок.
«Отличная игра сегодня. Намного лучше, чем вчера (0:6 от «Рейнджерс» – Спортс’‘). Это – наша игра. Мы играли все три периода, и большинство было куда лучше.
800 голевых передач – это большая веха в карьере. Мне нужно еще больше, пожалуй», – сказал Малкин.
Малкин – 1-й россиянин в истории НХЛ, сделавший 800 голевых передач. В истории лиги – 34-й игрок с таким достижением
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Питтсбурга»
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