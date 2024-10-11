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Копитар сделал хет-трик в 1-м матче «Лос-Анджелеса» в сезоне – против «Баффало». Он забросил все 3 шайбы «Кингс» в матче

Анже Копитар сделал хет-трик в 1-м матче «Лос-Анджелеса» в сезоне.

37-летний форвард забросил все три шайбы «Кингс» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (3:1) и стал его второй звездой (первой признали вратаря «Кингс» Дарси Кюмпера с 32 сэйвами). 

Словенец отличился в равных составах и в большинстве, а также поразил пустые ворота. 

Хет-трик стал для него 7-м за карьеру в лиге. В истории «Лос-Анджелеса» он вышел на чистое 6-е место по их числу, обогнав Уэйна Гретцки и Дастина Брауна (по 6). 

Выше идут Марсель Дионн (24), Люк Робитайл (14), Берни Николлс (14), Бутч Горинг (8) и Дэйв Тэйлор (7). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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Дэйв Тэйлор
Люк Робитайл
Бутч Горинг
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