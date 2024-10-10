ЦСКА проиграл 3 из 4 последних матчей. Команда Воробьева вела 3:2 в 3-м периоде с «Автомобилистом», но уступила по буллитам

ЦСКА проиграл три из четырех последних матчей.

Сегодня команда тренера Ильи Воробьева уступила «Автомобилисту » (3:4 Б) в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

По ходу третьего периода московская команда вела 3:2, но гол нападающего уральцев Анатолия Голышева на 53-й минуте перевел матч в овертайм.

В серии буллитов решающий бросок нанес Брукс Мэйсек.

ЦСКА ранее уступил «Металлургу» (0:7) и «Трактору» (0:4), а также обыграл «Салават Юлаев» (1:0). Команда набрала 18 очков в 15 матчах и идет третьей в Восточной конференции.

«Автомобилист» имеет в активе 20 баллов в 15 играх и занимает второе место в таблице Восточной конференции.