Эберле стал новым капитаном «Сиэтла»

Джордан Эберле назначен новым капитаном «Сиэтла».

34-летний форвард стал вторым капитаном в истории «Кракена».

Клуб выступает в НХЛ с сезона-2021/22.

Прошлым капитаном «Сиэтла» был Марк Джиордано, который был обменян в «Торонто» в марте 2022 года.