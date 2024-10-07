«Юта» подписала Ямамото на год по итогам просмотра, контракт двусторонний. У форварда 134 очка в 303 играх в НХЛ
«Юта» подписала форварда Кайлера Ямамото на год по итогам просмотра.
Соглашение с 26-летним игроком является двусторонним. По данным PuckPedia, зарплата игрока составит 775 тысяч долларов на уровне НХЛ и 500 тысяч – в АХЛ.
В прошлом сезоне американец выступал за «Сиэтл» и набрал 16 (8+8) очков в 59 играх при полезности «минус 10».
Всего в регулярных чемпионатах лиги Ямамото, с 2017 по 2023 год выступавший за «Эдмонтон», провел 303 матча и набрал 134 (58+76) очка. В плей-офф у него 34 игры и 12 (3+9) баллов.
На предсезонке в составе «Юты» Кайлер принял участие в 6 выставочных матчах и забросил в них 3 шайбы.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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