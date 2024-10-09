Первый матч «Юты» в НХЛ собрал аншлаг. Игру против «Чикаго» посетили 11 131 зритель
Первый матч «Юты» в НХЛ посетили 11 131 зритель.
Команда обыграла «Чикаго» (5:2) в Delta Center в Солт-Лейк-Сити.
Для «Юты» этот матч стал первым в Национальной хоккейной лиге.
Ранее стало известно, что клуб продал около 8500 эквивалентов абонементов на сезон. В настоящее время вместимость Delta Center для хоккейных матчей – 11 131 зритель (места с беспрепятственным обзором). Когда через два-три года реконструкция завершится, их будет около 17 000.
Напомним, что «Юта» унаследовала состав и штаб от «Аризоны», но вступила в лигу как новая франшиза, а не преемник «Койотис».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости