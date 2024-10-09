Первый матч «Юты» в НХЛ собрал аншлаг. Игру против «Чикаго» посетили 11 131 зритель

Первый матч «Юты» в НХЛ посетили 11 131 зритель.

Команда обыграла «Чикаго » (5:2) в Delta Center в Солт-Лейк-Сити.

Для «Юты» этот матч стал первым в Национальной хоккейной лиге.

Ранее стало известно , что клуб продал около 8500 эквивалентов абонементов на сезон. В настоящее время вместимость Delta Center для хоккейных матчей – 11 131 зритель (места с беспрепятственным обзором). Когда через два-три года реконструкция завершится, их будет около 17 000.

Напомним, что «Юта» унаследовала состав и штаб от «Аризоны», но вступила в лигу как новая франшиза, а не преемник «Койотис».