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Шаров о том, как оценит календарь «Салавата»: «Максимально негативно»

Александр Шаров поделился мнением о календаре «Салавата Юлаева».

Во вторник клуб в гостевом матче проиграл ЦСКА со счетом 0:2. Уфимцы сыграли всего два матча за последние 14 дней.

– Что не получилось в большинстве?

– Хотели найти лишнюю передачу вместо того, чтобы просто бросить и забить гол.

– Сказалась ли пауза на игре команды?

– Может, пауза и повлияла, но по самочувствию все было нормально. Приятно вновь поймать игровой ритм. Думаю, сейчас все пойдет только лучше.

– Как оцените календарь «Салавата Юлаева»?

– Максимально негативно, – сказал нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoСалават Юлаев
logoКХЛ
календарь
logoАлександр Шаров
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