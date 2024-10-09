Шаров о том, как оценит календарь «Салавата»: «Максимально негативно»
Александр Шаров поделился мнением о календаре «Салавата Юлаева».
Во вторник клуб в гостевом матче проиграл ЦСКА со счетом 0:2. Уфимцы сыграли всего два матча за последние 14 дней.
– Что не получилось в большинстве?
– Хотели найти лишнюю передачу вместо того, чтобы просто бросить и забить гол.
– Сказалась ли пауза на игре команды?
– Может, пауза и повлияла, но по самочувствию все было нормально. Приятно вновь поймать игровой ритм. Думаю, сейчас все пойдет только лучше.
– Как оцените календарь «Салавата Юлаева»?
– Максимально негативно, – сказал нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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