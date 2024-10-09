Шаров о том, как оценит календарь «Салавата»: «Максимально негативно»

Александр Шаров поделился мнением о календаре «Салавата Юлаева».

Во вторник клуб в гостевом матче проиграл ЦСКА со счетом 0:2. Уфимцы сыграли всего два матча за последние 14 дней.

– Что не получилось в большинстве?

– Хотели найти лишнюю передачу вместо того, чтобы просто бросить и забить гол.

– Сказалась ли пауза на игре команды?

– Может, пауза и повлияла, но по самочувствию все было нормально. Приятно вновь поймать игровой ритм. Думаю, сейчас все пойдет только лучше.

– Как оцените календарь «Салавата Юлаева»?

– Максимально негативно, – сказал нападающий «Салавата Юлаева » Александр Шаров .