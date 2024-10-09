«Флорида» продлила Верхэге на 8 лет с кэпхитом 7 млн долларов
«Флорида» продлила форварда Картера Верхэге на 8 лет с кэпхитом 7 млн долларов.
Новое соглашение клуба с 29-летним игроком вступит в силу с сезона-2025/26. Начавшийся сезон станет последним по его текущему контракту со средней годовой зарплатой 4,17 миллиона долларов.
Канадец выступает за «Пантерс» с сезона-2020/21, до этого он отыграл один год за «Тампу».
Всего в регулярных чемпионатах НХЛ на его счету 331 матч и 249 (127+122) очков. В прошлом сезоне – 72 (34+38) балла в 76 играх.
В плей-офф – 69 игр и 55 (26+29) очков. В чемпионском для «Флориды» прошлом розыгрыше – 21 (11+10) балл в 24 играх.
Верхэге является двукратным обладателем Кубка Стэнли – впервые он выиграл трофей с «Лайтнинг» в 2020 году.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть «Флориды»
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