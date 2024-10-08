Буре о ЦСКА и Воробьеве: «Опытный тренер, выигрывал Кубок Гагарина, справится. Нападающие должны сказать слово, лезть на пятак и забивать»
Ранее армейцы в 2 матчах подряд проиграли «Металлургу» (0:7) и «Трактору» (0:4) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
– Павел, что происходит с командой? Очень неудачные два матча, почему так происходит?
– Мягко говоря, были не совсем удачные матчи. Но мы встречались с ребятами и тренерами. Думаю, они сделают выводы, постараются выиграть. Но сложно выиграть, если за два матча ты забиваешь ноль голов.
Нападающие должны сказать свое слово, лезть на пятак и забивать. Команде нужно выигрывать. У нас был хороший и продуктивный разговор, думаю, ребята все поняли, – сказал член наблюдательного совета ЦСКА.
Кроме того, Павел Буре высказался о работе главного тренера армейцев Ильи Воробьева.
– Кто на сентябрьском отрезке понравился вам из команды или такие выводы преждевременны?
– Одного выделять не хочу. Начали неплохо, потом была неудачная серия, надеюсь, она позади. Одного выделять не хочу, это командный вид спорт.
– Воробьев у руля команды месяц, ему отчасти сейчас тоже непросто.
– Конечно, когда приходишь в новую команду, уйдет какое‑то время на адаптацию. Но Илья Петрович – опытный тренер, он много лет работает главным тренером, выигрывал Кубок Гагарина. У него огромный опыт, думаю, справится, – сказал Буре в эфире «Матч ТВ».
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