«Металлург» выиграл 4-й матч подряд – 5:3 с «Динамо»
«Металлург» одержал 4-ю победу подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Андрея Разина обыграла «Динамо» со счетом 5:3.
Таким образом, «Металлург» одержал 4-ю победу подряд и 7-ю в 14 матчах текущего сезона КХЛ.
Магнитогорский клуб занимает 6-е место в таблице Восточной конференции, набрав 14 баллов.
10 октября «Металлург» сыграет с «Торпедо» в Магнитогорске.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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