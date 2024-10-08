«Коламбус» забрал Астон-Риза с драфта отказов «Вегаса». «Голден Найтс» взяли Лавуа из «Эдмонтона» и Швиндта из «Калгари»
Зак Астон-Риз стал игроком «Коламбуса» после ухода из «Вегаса».
Ранее «Голден Найтс» выставили 30-летнего американского нападающего на драфт отказов.
Экс-игрок «Питтсбурга», «Анахайма», «Торонто» и «Детройта» провел 310 матчей в НХЛ и набрал 80 (42+38) очков.
Кроме того, «Вегас» забрал нападающего Рафаэла Лавуа из «Эдмонтона», а также форварда Коула Швиндта из «Калгари».
В прошлом сезоне Лавуа провел семь матчей в регулярном чемпионате НХЛ и не отметился результативными действиями. В плей-офф он не играл.
В «Бейкерсфилде» – фарм-клубе «Ойлерс» – нападающий стал лучшим снайпером в регулярном чемпионате АХЛ (28 голов) и третьим бомбардиром (50 очков).
23-летний Швиндт сыграл 4 матча за «Калгари» в прошлом сезоне регулярного чемпионата КХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт «Коламбуса»
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