Дубас о том, если «Питтсбург» не выйдет в плей-офф в 3-м сезоне подряд: «Это завершит эпоху «Пингвинс». Нет представлений, что мы фавориты»

Кайл Дубас заявил, что «Питтсбург» не считает себя фаворитом перед сезоном НХЛ.

Команда не прошла в плей-офф Кубка Стэнли в двух предыдущих сезона после того, как выходила туда 16 сезонов подряд.

– Никто не поощряет нас к достижению чего-либо. Это просто факт. Мы не вышли в плей-офф в прошлых двух сезонах.

В результате, думаю, это задало ожидания на сезон. Полагаю, все понимают, что сезон будет трудным.

Теперь у нас нет предвзятых представлений о том, что мы будем фаворитами или вселим страх в кого угодно.

– Что если «Питтсбург» не сможет выйти в плей-офф в третьем сезоне подряд?

– Это приведет к истории, которая постепенно завершит эпоху «Пингвинс».

Но эта глава представляет собой наш шанс изменить историю, – сказал генеральный менеджер «Питтсбурга » Кайл Дубас .