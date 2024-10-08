Александр Юдин: «Ротенберг – тренер нового поколения. СКА важно не только развитие школы, но всего нашего хоккея. Роман Борисович доверяет молодым, рискуя результатом»
Ротенберг провел 200-й матч во главе СКА.
«Бесспорно, фигура Романа Борисовича сейчас на слуху и на виду. Это тренер нового поколения, который старается перенять у других наставников только лучшее.
СКА сейчас я бы отнес к тем клубам, кому важен не только сиюминутный результат, а важно развитие не только своей школы, но и всего нашего хоккея.
Поэтому Роман Борисович и его помощники доверяют молодым, порой рискуя командным результатом.
То же самое можно сказать и о работе Ротенберга в сборной, где всегда много молодежи и всегда есть стремление к развитию.
Вчера для Романа Борисовича на посту главного тренера СКА был юбилейный, 200-й матч.
Хотелось бы ему пожелать еще не один подобный рубеж преодолеть и продолжать работать на благо отечественного хоккея», – сказал бывший хоккеист СКА Александр Юдин.
«Не должно быть дискриминации по национальному признаку!» Ротенберг зол, что КХЛ не поздравила его с 200-м матчем
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