Александр Юдин: «Ротенберг – тренер нового поколения. СКА важно не только развитие школы, но всего нашего хоккея. Роман Борисович доверяет молодым, рискуя результатом»

Александр Юдин назвал Романа Ротенберга тренером нового поколения.

Ротенберг провел 200-й матч во главе СКА.

«Бесспорно, фигура Романа Борисовича сейчас на слуху и на виду. Это тренер нового поколения, который старается перенять у других наставников только лучшее.

СКА сейчас я бы отнес к тем клубам, кому важен не только сиюминутный результат, а важно развитие не только своей школы, но и всего нашего хоккея.

Поэтому Роман Борисович и его помощники доверяют молодым, порой рискуя командным результатом.

То же самое можно сказать и о работе Ротенберга в сборной, где всегда много молодежи и всегда есть стремление к развитию.

Вчера для Романа Борисовича на посту главного тренера СКА был юбилейный, 200-й матч.

Хотелось бы ему пожелать еще не один подобный рубеж преодолеть и продолжать работать на благо отечественного хоккея», – сказал бывший хоккеист СКА Александр Юдин.

«Не должно быть дискриминации по национальному признаку!» Ротенберг зол, что КХЛ не поздравила его с 200-м матчем