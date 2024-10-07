Фетисов о 0:11 в двух матчах ЦСКА и Воробьеве: «На старте сезона бывает со всеми. Не хочу вдаваться в рассуждения, там есть кому принимать решения»
Вячеслав Фетисов высказался о двух поражениях ЦСКА с крупным счетом.
Команда под руководством Ильи Воробьева разгромно проиграла «Металлургу» со счетом 0:7 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. В следующей игре ЦСКА уступил «Трактору» (0:4).
– Что думаете об игре ЦСКА в последних матчах? Москвичи проиграли две встречи с общим счетом 0:11.
– Бывает на старте сезона со всеми командами. Все, что могу сказать об этом.
– Стоит ли ЦСКА менять своего главного тренера Илью Воробьева?
– Не хочу вдаваться в рассуждения, это не мое дело. Там есть кому принимать решения, – сказал бывший нападающий ЦСКА и двукратный олимпийский чемпион.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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