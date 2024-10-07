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Ковалев о Китае: «Не вижу огромного желания научиться играть в хоккей, чтобы быть на хорошем уровне. Непонятно, зачем это делается»

Алексей Ковалев высказался относительно развития хоккея в Китае.

Ковалев ранее возглавлял «Куньлунь».

– На ваш взгляд, удалось ли как-то развить хоккей в Китае?

– В Китае очень своеобразные люди. Такое ощущение, что они берут тренеров только для того, чтобы снимать на камеру и самим научиться.

Какое-то время это занимает, и они говорят: «Мы уже сами знаем, что делать». Понятно, что в Китае всегда хотят быть на первых позициях, но тяжело понять, нужно ли им это.

У них развит шорт-трек, конькобежный спорт, летние виды. Но есть такие виды спорта, в которых они думают, что могут, но на самом деле далеки от этого.

Считают, что могут за короткое время все быстро выучить и понять, но ошибаются. Я работал с ними пять-шесть лет, но в хоккее сдвиги были маленькие.

Ты понимаешь, что, как бы ты их ни учил, что бы ты им ни говорил, прогресс будет очень небольшой. Опять же, нужно ли им это? Или это просто желание в голове, что мы должны быть первыми, мы должны научиться играть в хоккей?

Когда я начинал работать в «Куньлуне», то было всего лишь два человека с китайскими корнями, а потом – человек 17.

Перед Олимпиадой начали брать немного уже настоящих китайских игроков. Делали отбор из 60 или 80 человек и выбирали десять, которые будут все время с командой находиться.

Но было такое ощущение, что им это не нужно, что их заставляют делать ради того, чтобы презентовать свою страну и показать, что мы часть Олимпиады. А дальше что?

Сейчас, как я понимаю, «Куньлунь» не относится к федерации хоккея Китая и это чисто сделано для КХЛ. На чемпионаты мира и Олимпийские игры в стране готовят свою команду.

Насколько я знаю, в Китае хоккей появился еще в 1950-х годах, и потом он ушел в сторону, ничего у них не получилось.

Потом они опять взялись только ради домашней Олимпиады. Сейчас то же самое, как в 50-х годах, все уходит в тень.

Пока я не вижу там огромного желания научиться играть в хоккей настолько, чтобы быть на хорошем уровне. Непонятно, зачем это делается, – сказал тренер «Спартака» Алексей Ковалев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoАлексей Ковалев
logoКХЛ
logoСборная Китая по хоккею
logoКуньлунь Ред Стар
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