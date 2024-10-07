Лабанк с 6 голами стал лучшим снайпером предсезонки НХЛ, Ник Робертсон (5) – 2-м, Капризов и Дорофеев (по 4) вошли в топ-14

Кевин Лабанк с 6 голами стал лучшим снайпером предсезонки НХЛ.

Форвард принял участие в 4 выставочных матчах в составе «Нью-Джерси » и забросил в них 6 шайб. «Девилс» не предложили ему полноценный контракт, и экс-игрок «Сан-Хосе» заключил соглашение с «Коламбусом ».

Второе место по числу голов на предсезонке у форварда «Торонто » Ника Робертсона (5 в 4 играх).

За ними следует группа из 12 игроков с 4 шайбами. В их число входят форварды Кирилл Капризов («Миннесота », в 3 играх) и Павел Дорофеев («Вегас», в 4 играх).