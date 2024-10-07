Лабанк с 6 голами стал лучшим снайпером предсезонки НХЛ, Ник Робертсон (5) – 2-м, Капризов и Дорофеев (по 4) вошли в топ-14
Кевин Лабанк с 6 голами стал лучшим снайпером предсезонки НХЛ.
Форвард принял участие в 4 выставочных матчах в составе «Нью-Джерси» и забросил в них 6 шайб. «Девилс» не предложили ему полноценный контракт, и экс-игрок «Сан-Хосе» заключил соглашение с «Коламбусом».
Второе место по числу голов на предсезонке у форварда «Торонто» Ника Робертсона (5 в 4 играх).
За ними следует группа из 12 игроков с 4 шайбами. В их число входят форварды Кирилл Капризов («Миннесота», в 3 играх) и Павел Дорофеев («Вегас», в 4 играх).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: CBS Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости