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Лабанк с 6 голами стал лучшим снайпером предсезонки НХЛ, Ник Робертсон (5) – 2-м, Капризов и Дорофеев (по 4) вошли в топ-14

Кевин Лабанк с 6 голами стал лучшим снайпером предсезонки НХЛ.

Форвард принял участие в 4 выставочных матчах в составе «Нью-Джерси» и забросил в них 6 шайб. «Девилс» не предложили ему полноценный контракт, и экс-игрок «Сан-Хосе» заключил соглашение с «Коламбусом». 

Второе место по числу голов на предсезонке у форварда «Торонто» Ника Робертсона (5 в 4 играх). 

За ними следует группа из 12 игроков с 4 шайбами. В их число входят форварды Кирилл КапризовМиннесота», в 3 играх) и Павел Дорофеев («Вегас», в 4 играх). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: CBS Sports
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