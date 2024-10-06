Защитник ЦСКА Охотюк о возвращении из НХЛ: «Ни капли не жалею, хотел вернуться в Россию. Всегда гордился тем, что я русский»

Никита Охотюк рассказал о впечатлениях после возвращения в Россию из НХЛ.

В межсезонье 23-летний хоккеист подписал договор с ЦСКА. В НХЛ он провел 67 матчей за «Нью-Джерси», «Сан-Хосе» и «Калгари».

– Какие у вас впечатления от КХЛ?

– Высокий уровень лиги, все команды играют быстро, в современный хоккей.

– Сейчас понимаете, что сделали правильный выбор, вернувшись играть в Россию?

– Да, я не жалею, что вернулся. Мне здесь все нравится – и хоккей, и быт, и коллектив.

– Соскучились по России за время игры в Северной Америке?

– Конечно.

Я всегда говорил, что хотел вернуться в Россию. Всегда гордился тем, что я русский. Сейчас ни капли не жалею, – сказал защитник ЦСКА Никита Охотюк.