Защитник ЦСКА Охотюк о возвращении из НХЛ: «Ни капли не жалею, хотел вернуться в Россию. Всегда гордился тем, что я русский»
Никита Охотюк рассказал о впечатлениях после возвращения в Россию из НХЛ.
В межсезонье 23-летний хоккеист подписал договор с ЦСКА. В НХЛ он провел 67 матчей за «Нью-Джерси», «Сан-Хосе» и «Калгари».
– Какие у вас впечатления от КХЛ?
– Высокий уровень лиги, все команды играют быстро, в современный хоккей.
– Сейчас понимаете, что сделали правильный выбор, вернувшись играть в Россию?
– Да, я не жалею, что вернулся. Мне здесь все нравится – и хоккей, и быт, и коллектив.
– Соскучились по России за время игры в Северной Америке?
– Конечно.
Я всегда говорил, что хотел вернуться в Россию. Всегда гордился тем, что я русский. Сейчас ни капли не жалею, – сказал защитник ЦСКА Никита Охотюк.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости