Ибрагимов о Гру в «Тракторе»: «Очень крутой человек. Он принял нашу культуру здороваться со всеми каждый день, в Канаде такого нет»
– Какие у вас впечатления от игры за «Трактор»?
– Все круто, ребята отличные, приняли меня хорошо, и тренерский штаб сильный. Мы работаем, развиваемся, команда выигрывает — что может быть лучше? Также город хороший и болельщики прекрасные. Я вместе с семьей переехал, и всем все нравится.
– Как оцените свою игру в сезоне?
– Можно сыграть лучше. Мне надо работать, перестраиваться.
– Вам нужно привыкнуть к системе североамериканского тренера Бенуа Гру?
– Ничего тяжелого в этом нет, я три года играл в Канаде и с английским языком у меня все хорошо, я все понимаю. Отличный тренер, все объясняет доступно. Общается с ребятами и доводит до нас то, что хочет видеть.
– Какое впечатление от него как от человека?
– Очень крутой человек, и я очень рад, что мы работаем с ним. Он принял нашу культуру здороваться со всеми каждый день. Я знаю, что в Канаде такого нет, потому что играл там. Он показал, что воспринимает наши традиции, – сказал защитник челябинского клуба.
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