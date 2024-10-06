  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ибрагимов о Гру в «Тракторе»: «Очень крутой человек. Он принял нашу культуру здороваться со всеми каждый день, в Канаде такого нет»
3

Ибрагимов о Гру в «Тракторе»: «Очень крутой человек. Он принял нашу культуру здороваться со всеми каждый день, в Канаде такого нет»

Марсель Ибрагимов рассказал о впечатлениях от работы с Бенуа Гру в «Тракторе».

– Какие у вас впечатления от игры за «Трактор»?

– Все круто, ребята отличные, приняли меня хорошо, и тренерский штаб сильный. Мы работаем, развиваемся, команда выигрывает — что может быть лучше? Также город хороший и болельщики прекрасные. Я вместе с семьей переехал, и всем все нравится.

– Как оцените свою игру в сезоне?

– Можно сыграть лучше. Мне надо работать, перестраиваться.

– Вам нужно привыкнуть к системе североамериканского тренера Бенуа Гру?

– Ничего тяжелого в этом нет, я три года играл в Канаде и с английским языком у меня все хорошо, я все понимаю. Отличный тренер, все объясняет доступно. Общается с ребятами и доводит до нас то, что хочет видеть.

– Какое впечатление от него как от человека?

– Очень крутой человек, и я очень рад, что мы работаем с ним. Он принял нашу культуру здороваться со всеми каждый день. Я знаю, что в Канаде такого нет, потому что играл там. Он показал, что воспринимает наши традиции, – сказал защитник челябинского клуба. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
logoТрактор
logoКХЛ
logoБенуа Гру
logoМарсель Ибрагимов
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ибрагимов после 4:0 с ЦСКА: «В «Тракторе» все понимают, что нужно делать. Потихоньку наша система доходит до автоматизма»
1сегодня, 06:15
Гру после 4:0 с ЦСКА: «Трактор» одержал 3 победы над сильными соперниками, мы довольны. Фукале провел отличный матч, здорово сыграло большинство»
4вчера, 19:11
Бенуа Гру: «КХЛ – хорошая лига, наслаждаюсь каждым днем здесь. Отметил, что пробки в Москве – это следующий уровень по сравнению с Нью-Йорком»
153 октября, 22:01
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
КХЛ. «Динамо» Москва в гостях у «Витязя», «Сочи» примет «Динамо» Минск, «Нефтехимик» против «Амура»
215 минут назад
Серебряков вскоре может покинуть СКА и перейти в «Динамо» Москва («СЭ»)
2030 минут назад
ЦСКА и ФХР поздравили Бориса Михайлова с 80-летием: «Ваше имя известно каждому хоккейному болельщику во всем мире»
3сегодня, 06:55
Шестеркин – главный претендент на «Везину» по версии NHL.com. Хеллибак – 2-й, Сарос – 3-й, Бобровский – 5-й, Василевский – 6-й, Сорокин разделил 10-е место
1сегодня, 06:40
Давыдов о ЦСКА: «В 0:11 в 2 матчах трудно поверить. Для такого великого клуба это ЧП. Не буду вешать всех собак на Воробьева – команда формируется новая»
6сегодня, 06:25
Бобровский занял 44-е место в рейтинге топ-100 лучших игроков НХЛ по версии The Score. Марнер – 32-й, Сваймен – 42-й, Бедард – 47-й
12сегодня, 05:55
Овечкин завершил предсезонку НХЛ с 1+1 в 3 играх. Первый матч «Вашингтона» в регулярке пройдет через неделю
3сегодня, 05:15
Форвард «Вегаса» Дорофеев набрал 3+1 в выставочном матче с «Сан-Хосе». У него 6 очков в 4 играх на предсезонке НХЛ
1сегодня, 05:00
Форвард «Сан-Хосе» Гущин набрал 5 (0+5) очков в выставочном матче с «Вегасом». У него 9 баллов в 4 играх на предсезонке НХЛ
13сегодня, 04:50
Выставочные матчи НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Бостон», «Чикаго» забросил 6 шайб «Сент-Луису», «Сан-Хосе» вырвал победу у «Вегаса»
28сегодня, 04:40
Ко всем новостям
Последние новости
Сергачев о подготовке к сезону: «Не ездил в отпуск, потому что отдыхал весь прошлый чемпионат. Доволен прогрессом – снова становлюсь сильнее и набираю форму»
3 минуты назад
33 635 зрителей – аудитория двух матчей регулярки НХЛ в Праге. В обоих случаях арена не была заполнена на 100%
20 минут назад
Игрокам из CHL могут дать право на переход в студенческие команды NCAA. Агент Уолш считает, что это «разрушение стен» повлияет на НХЛ
сегодня, 07:15
Ибрагимов после 4:0 с ЦСКА: «В «Тракторе» все понимают, что нужно делать. Потихоньку наша система доходит до автоматизма»
1сегодня, 06:15
Просветов о ЦСКА после 0:4 от «Трактора»: «Мы сыграли намного лучше, чем с «Металлургом». Фукале хорошо действовал, где-то нам не повезло»
сегодня, 05:45
Давыдов о «Динамо»: «Игра команды вселяет оптимизм, но она разбивается о вратарские проблемы. В Миску надо верить, но пока получаем «гнилушки» едва ли не в каждом матче»
1сегодня, 04:35
Вратарь «Сент-Луиса» Жеренко пропустил 6 шайб от «Чикаго» за 2 периода в выставочном матче
1сегодня, 04:25
Эрик Карлссон готов сыграть за «Питтсбург» в 1-м матче сезона НХЛ, несмотря на пропуск лагеря. Он тренировался с командой в субботу
2сегодня, 03:55
«Колорадо» забрал Людвига с драфта отказов «Питтсбурга». У защитника 5 очков, «минус 12» и 47 минут штрафа в 33 играх в прошлом сезоне
1сегодня, 03:30
Депутат Свищев: «Овечкин очень нужен в России, ждем, когда в Москве откроется его академия. Саша принесет огромную пользу нашему и мировому хоккею»
7вчера, 22:05