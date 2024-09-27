Костин набрал 1+1 за «Сан-Хосе» в выставочном матче против «Анахайма». У Гущина 2 передачи, Романов отразил 32 броска из 34
Клим Костин набрал 1+1 за «Сан-Хосе» в выставочном матче с «Анахаймом».
Форвард «Шаркс» отметился результативными действиями в выставочном матче с «Дакс» (3:2 ОТ).
В третьем периоде россиянин (17:43 на льду, 1 бросок, 3 блока) сравнял счет в большинстве, а в овертайме принял участие в решающей шайбе.
За «акул» сыграли еще 2 россиянина – вратарь Георгий Романов провел полный матч и отразил 32 из 34 бросков, а форвард Даниил Гущин (18:22, 4 броска в створ, «+1») дважды ассистировал партнерам.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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