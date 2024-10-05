Клим Костин забросил 2-ю шайбу на предсезонке НХЛ – в матче с «Анахаймом».

Форвард «Сан-Хосе » реализовал большинство и открыл счет в выставочном матче с «Дакс» (2:3 Б).

Россиянин (16:29, 2:41 – в большинстве, нейтральная полезность) трижды бросил в створ, применил 1 силовой прием, сделал 1 блок и допустил 1 потерю.

Его партнер Даниил Гущин (15:08, 2:19 – в большинстве, «минус 1») дважды бросил в створ (еще раз – мимо) и применил 1 силовой прием. В послематчевой серии свой буллит не реализовал.