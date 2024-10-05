Костин забросил 2-ю шайбу на предсезонке НХЛ – в матче с «Анахаймом»
Клим Костин забросил 2-ю шайбу на предсезонке НХЛ – в матче с «Анахаймом».
Форвард «Сан-Хосе» реализовал большинство и открыл счет в выставочном матче с «Дакс» (2:3 Б).
Россиянин (16:29, 2:41 – в большинстве, нейтральная полезность) трижды бросил в створ, применил 1 силовой прием, сделал 1 блок и допустил 1 потерю.
Его партнер Даниил Гущин (15:08, 2:19 – в большинстве, «минус 1») дважды бросил в створ (еще раз – мимо) и применил 1 силовой прием. В послематчевой серии свой буллит не реализовал.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ESPN
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости