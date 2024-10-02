Торторелла о вратарях: «Нужно убедиться, что Эрссон и Федотов готовы. Самуэль впервые будет основным, это пугает меня. «Филадельфии» нужно решить много проблем, прежде чем говорить о плей-офф»

Джон Торторелла высказался об игре Ивана Федотова и Самуэля Эрссона.

«У нас в этом году совершенно новая ситуация с вратарями. Это пугает меня, потому что... Самуэль Эрссон впервые будет основным вратарем. Как бы я ни любил его за его менталитет, я не знаю, как все сложится.

Так что мы не можем забегать вперед. Мне нравится направление, в котором движется организация, я думаю, ребята улучшились, но нам предстоит преодолеть несколько препятствий, особенно в плане игры вратарей, потому что это совершенно новая ситуация на старте регулярного сезона.

Есть другие вещи, о которых я должен беспокоиться. Поэтому у нас есть тренер вратарей Ким Диллабоу. Меня больше волнуют Эрссон и Федотов на поздних стадиях предсезонки, чтобы убедиться, что они готовы.

Я не заглядываю так далеко вперед [в плей-офф]. Мы все еще строим команду... Это хоккейные разговоры: «Мы здесь, чтобы выиграть Кубок Стэнли». Я в это не верю. Нам нужно решить множество проблем, прежде чем мы вообще начнем говорить о таких вещах.

Мне плевать, что думают люди. Все считают, что нужно говорить: «Это наша цель», и именно тогда вы теряете из виду, как правильно строить хоккейный клуб, по крайней мере, с моей точки зрения», – сказал главный тренер «Флайерс».