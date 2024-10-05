Петерка получил сотрясение мозга после столкновения с защитником «Нью-Джерси» Диллоном. У Обе-Кюбеля и Бенсона травмы нижней части тела

Джон-Джейсон Петерка получил сотрясение мозгла в игре с «Нью-Джерси».

«Баффало» проиграл «Девилс» со счетом 1:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ .

22-летний нападающий Джон-Джейсон Петерка получил травму после столкновения с защитником «Нью-Джерси » Бренденом Диллоном . У Петерки диагностировано сотрясение мозга. Сроки восстановления немецкого игрока пока неизвестны.

Кроме того, форварды Николя Обе-Кюбель и Зак Бенсон получили травмы нижней части тела в первом матче с «Нью-Джерси » (1:4).

Таким образом, три игрока «Баффало » получили повреждения на старте сезона НХЛ.