Петерка получил сотрясение мозга после столкновения с защитником «Нью-Джерси» Диллоном. У Обе-Кюбеля и Бенсона травмы нижней части тела
Джон-Джейсон Петерка получил сотрясение мозгла в игре с «Нью-Джерси».
«Баффало» проиграл «Девилс» со счетом 1:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ.
22-летний нападающий Джон-Джейсон Петерка получил травму после столкновения с защитником «Нью-Джерси» Бренденом Диллоном. У Петерки диагностировано сотрясение мозга. Сроки восстановления немецкого игрока пока неизвестны.
Кроме того, форварды Николя Обе-Кюбель и Зак Бенсон получили травмы нижней части тела в первом матче с «Нью-Джерси» (1:4).
Таким образом, три игрока «Баффало» получили повреждения на старте сезона НХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Buffalo Hockey Beat
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