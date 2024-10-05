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Петерка получил сотрясение мозга после столкновения с защитником «Нью-Джерси» Диллоном. У Обе-Кюбеля и Бенсона травмы нижней части тела

Джон-Джейсон Петерка получил сотрясение мозгла в игре с «Нью-Джерси».

«Баффало» проиграл «Девилс» со счетом 1:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ

22-летний нападающий Джон-Джейсон Петерка получил травму после столкновения с защитником «Нью-Джерси» Бренденом Диллоном. У Петерки диагностировано сотрясение мозга. Сроки восстановления немецкого игрока пока неизвестны. 

Кроме того, форварды Николя Обе-Кюбель и Зак Бенсон получили травмы нижней части тела в первом матче с «Нью-Джерси» (1:4). 

Таким образом, три игрока «Баффало» получили повреждения на старте сезона НХЛ. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Buffalo Hockey Beat
травмы
logoНью-Джерси
logoБаффало
logoНХЛ
logoБренден Диллон
logoНиколя Обе-Кюбель
logoДжон-Джейсон Петерка
logoЗак Бенсон
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