Киф о 30 сэйвах Маркстрема в 1-й игре за «Нью-Джерси»: «Вот почему наш генменеджер считал приоритетом укрепление вратарской линии. Якоб хочет побеждать»
Шелдон Киф высказался о 30 сэйвах Якоба Маркстрема в 1-й игре за «Нью-Джерси».
34-летний швед был выменян клубом у «Калгари» в межсезонье. В прошлом сезоне «Девилс» столкнулись с нестабильной игрой голкиперов (3,43 пропущенных гола в среднем за игру при 89,6% сэйвов).
В дебютном матче за «Девилс» в НХЛ – против «Баффало» (4:1) в Праге – Маркстрем отразил 30 бросков из 31.
«Вот почему наш генменеджер [Том Фицджералд] считал приоритетом укрепление вратарской линии. Якоб хочет побеждать. Он хочет работать.
Это опытный вратарь, но он ничего не принимает как должное. Он вкладывает в дело всю энергию, он требователен по отношению к партнерам. Якоб пришел сюда не просто так», – сказал Киф.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости