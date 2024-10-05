Киф о 30 сэйвах Маркстрема в 1-й игре за «Нью-Джерси»: «Вот почему наш генменеджер считал приоритетом укрепление вратарской линии. Якоб хочет побеждать»

Шелдон Киф высказался о 30 сэйвах Якоба Маркстрема в 1-й игре за «Нью-Джерси».

34-летний швед был выменян клубом у «Калгари» в межсезонье. В прошлом сезоне «Девилс» столкнулись с нестабильной игрой голкиперов (3,43 пропущенных гола в среднем за игру при 89,6% сэйвов).

В дебютном матче за «Девилс» в НХЛ – против «Баффало » (4:1) в Праге – Маркстрем отразил 30 бросков из 31.

«Вот почему наш генменеджер [Том Фицджералд] считал приоритетом укрепление вратарской линии. Якоб хочет побеждать. Он хочет работать.

Это опытный вратарь, но он ничего не принимает как должное. Он вкладывает в дело всю энергию, он требователен по отношению к партнерам. Якоб пришел сюда не просто так», – сказал Киф.