Блэкер о 0:1 с «Локомотивом»: «Автомобилист» подвела реализация – не смогли найти дырочку, чтобы шайба проникла в ворота»

Защитник «Автомобилиста» Джесси Блэкер подвел итоги игры с «Локомотивом».

Команда под руководством Николая Заварухина уступила ярославскому клубу (0:1 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Есть такие матчи, когда все идет не по плану, как в прошлой игре. Сегодня мы показали, как мы можем играть в хоккей, но подвела реализация, не смогли найти дырочку, чтобы шайба проникла в ворота.

400 матчей в КХЛ – приятное достижение, надеюсь, что будет еще больше», – сказал Блэкер .