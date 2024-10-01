Блэкер о 0:1 с «Локомотивом»: «Автомобилист» подвела реализация – не смогли найти дырочку, чтобы шайба проникла в ворота»
Защитник «Автомобилиста» Джесси Блэкер подвел итоги игры с «Локомотивом».
Команда под руководством Николая Заварухина уступила ярославскому клубу (0:1 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Есть такие матчи, когда все идет не по плану, как в прошлой игре. Сегодня мы показали, как мы можем играть в хоккей, но подвела реализация, не смогли найти дырочку, чтобы шайба проникла в ворота.
400 матчей в КХЛ – приятное достижение, надеюсь, что будет еще больше», – сказал Блэкер.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
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