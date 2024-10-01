Заварухин о 0:1 с «Локомотивом»: «Автомобилист» не сталкивался с такой системой игры в этом году. Надо действовать гибче, сделаем новую спецбригаду, может»

Николай Заварухин подвел итоги игры с «Локомотивом».

«Автомобилист » проиграл ярославскому клубу (0:1 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Хороший соперник, организованный. Начали не совсем удачно, проигрывали борьбу. Во втором периоде стали выигрывать борьбу, были хорошие моменты, не реализовали. В третьем периоде четко сыграли по заданию, был неплохой выход «в ноль».

Что касается овертайма – нельзя давать мастеровитым игрокам время для броска. Из положительных моментов – сыграли дисциплинированно, была живая команда. Была проблема с реализацией, нужна была игра под воротами, черновой гол.

– Не хотите ли вместе со штрафами за невынужденные удаления штрафовать за плохую реализацию убойных моментов?

– Неохота это делать. В воротах соперника был лучший вратарь месяца, есть желание забить, но гола не хватило. Есть моменты, где надо подтянуть, будем до игры с «Сибирью» рассматривать варианты игры в атаке.

– После четырех неудавшихся попыток игры в большинстве взяли тайм-аут перед пятой попыткой. Что хотели изменить?

– Больше успокоить, было видно, что ребята торопились, искали пас, просили сыграть проще, от броска, а когда соперник прижмется к воротам или возьмет защитника, который бросает, сделать эту передачу.

Понимаем, что команды настраиваются на нашу игру в большинстве, где-то должны играть гибче, будем анализировать этот момент, возможно, сделать новую спецбригаду к новой игре.

– После момента Блэкера в начале третьего периода больше бросков в створ не было до овертайма. Это мощь соперника или не хватило сил?

– «Локомотив » здорово играл, рабочая, системная команда, молодые парни постоянно в движении, постоянно идут в борьбу.

С такой системой игры мы в этом году не сталкивались, понравилось, что была хорошая дисциплина, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин .