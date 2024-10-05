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Вратарь «Авангарда» Хомченко сделал шатаут, отразив 20 бросков в матче с «Барысом»

Вратарь Павел Хомченко помог «Авангарду» победить «Барыс» (4:0).

29-летний голкипер отразил все 20 бросков по своим воротам в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это первый шатаут Павла Хомченко в нынешнем сезоне.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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