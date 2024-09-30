Миска о 5:4 с «Нефтехимиком»: «Несколько моих сэйвов вернули «Динамо» на прежний уровень уверенности. В паре голов я виноват, но команда сыграла хорошо»

Хантер Миска высказался о своей игре в матче с «Нефтехимиком» (5:4 Б).

«Динамо » одолело нижнекамцев в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Канадский вратарь отразил 27 бросков из 31.

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«Я видел, что соперник подобрал отскок от бортика, у него на плечах был игрок. Я попробовал блокировать шайбу, упав на живот, но не удалось.

Потом просто не видел момент из-за большого количества игроков, поэтому ничего не смог сделать. Что ж, такое случается, но мы нашли способ выиграть – это самое главное».

О своей игре в целом

«После таких легких пропущенных шайб уверенность команды теряется, но несколько моих сэйвов вернули нас на прежний уровень.

Конечно, в паре пропущенных голов я виноват, но команда сыграла хорошо», – сказал Миска.