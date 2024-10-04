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  • Директор «Динамо» о Миске: «Не помню хоккеиста, столкнувшегося с такой ненавистью – его уничтожают все журналисты. Необязательные голы смазывают впечателние»
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Директор «Динамо» о Миске: «Не помню хоккеиста, столкнувшегося с такой ненавистью – его уничтожают все журналисты. Необязательные голы смазывают впечателние»

Алексей Сопин поделился мнением относительно игры Хантера Миски.

В нынешнем сезоне американский вратарь «Динамо» провел 9 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, проиграл 6 из них, пропуская в среднем 2,81 шайбы и отражая 90,5% бросков.

– Спасибо вам за Миску: привезли человека, который дарит радость людям, но не ловит шайбы. С другой стороны, либо одно, либо другое, я так понимаю?

– Я не соглашусь на 100 процентов, что он не ловит шайбы. Я реально удивлен и не помню хоккеиста, который столкнулся бы с такой ненавистью. Его просто уничтожают все журналисты, все телеграм-каналы.

Не могу сказать, что мы на 100 процентов довольны его игрой и к нему нет ни одной претензии. Он реально выручает, спасает, оставляет команду в игре, но пропускает легкие шайбы, которые могут надломить коллектив.

Я сам как хоккеист помню, что бросок из средней зоны, гол – и руки опускаются. Даже если мы анализируем прошлый матч с ЦСКА: были необязательные, легкие голы.

Причем мы сами обращаем внимание на то, что привело к голу: потеря на синей линии, бросок с убойной дистанции и он мог выручить.

Мое мнение по Миске – любой уровень вратаря доказывается и оценивается стабильностью, то есть когда ты каждый матч ниже своего уровня не опускаешься. От нас претензия к нему – это легкие шайбы.

Да, он потом в третьем периоде в меньшинстве и в овертайме дал шанс команде выиграть. Конечно, смазывают общее впечатление необязательные пропущенные голы.

Тренер вратарей Артем Искевич видит, какие ошибки он допускает, и они пытаются это улучшить. Будем надеяться, что он будет исправлять эти моменты.

– Вы ищете вратаря?

– Я бы не сказал, что каждый день начинается с того, что мы ищем вратаря, но есть несколько фамилий, которые свободны на данный момент и в Северной Америке, и с тем же опытом игры в КХЛ.

Но пока мы с тренерской бригадой решили, что не планируем брать этих ребят, – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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logoКХЛ
logoДинамо Москва
logoХантер Миска
logoСпорт-Экспресс
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