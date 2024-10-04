Ягр произвел символическое вбрасывание перед матчем НХЛ в Праге

Яромир Ягр произвел символическое вбрасывание перед первым матчем сезона в НХЛ.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли вышел на лед перед матчем «Баффало » и «Нью-Джерси » в Праге.

52-летний нападающий Яромир Ягр в нынешнем сезоне играет за «Кладно» в чемпионате Чехии.