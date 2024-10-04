Ягр произвел символическое вбрасывание перед матчем НХЛ в Праге
Яромир Ягр произвел символическое вбрасывание перед первым матчем сезона в НХЛ.
Двукратный обладатель Кубка Стэнли вышел на лед перед матчем «Баффало» и «Нью-Джерси» в Праге.
52-летний нападающий Яромир Ягр в нынешнем сезоне играет за «Кладно» в чемпионате Чехии.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть НХЛ
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