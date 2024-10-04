Келлер стал первым капитаном в истории «Юты»
Клейтон Келлер стал первым в истории капитаном «Юты».
Новый клуб НХЛ объявил, что он был назначен первым капитаном в истории франшизы.
Нападающий провел 520 матчей в НХЛ в составе «Аризоны» и набрал 418 (166+252) очков. Клейтон Келлер был выбран «Койотис» на драфте-2016 под 7-м общим номером.
Напомним, «Юта» унаследовала состав и штаб «Аризоны», но вступила в лигу как новая франшиза, а не преемник «Койотис».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Юты»
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