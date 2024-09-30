Денисенко и Соколова не забрали с драфта отказов «Вегаса» и «Юты». Игроки вернулись в АХЛ
Григория Денисенко и Егора Соколова не забрали с драфта отказов «Вегаса» и «Юты».
Форварды вернулись в АХЛ.
В прошлом сезоне 24-летний Денисенко сыграл 6 матчей за «Голден Найтс» в НХЛ и остался без набранных очков. В 65 играх за «Хендерсон» в АХЛ нападающий отметился 56 (20+36) баллами при полезности «минус 17».
24-летний Соколов в июле подписал с «Ютой» двусторонний контракт на год. В прошлом сезоне он выступал в АХЛ за фарм «Оттавы» («Бельвиль») и набрал 46 (21+25) очков в 71 игре.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Эллиотта Фридмана
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