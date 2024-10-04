Пашков о поражении ЦСКА 0:7: «Удар по репутации. Руководство сделало немало ошибок. «Металлург» почувствовал слабость – и надавил»

Александр Пашков прокомментировал крупное поражение ЦСКА.

Команда тренера Ильи Воробьева уступила «Металлургу » (0:7) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

«Главная причина такого поражения – сам ЦСКА . 0:7 – это для такой команды удар по репутации. Но вместе с тем хочу сказать, что неудача меня не удивила.

ЦСКА пережил сложный период за последние несколько лет. Руководство сделало немало ошибок. Между тем, кроме как борьбы за чемпионство, другой цели у армейцев быть не может.

Идет строительство команды, которое сопряжено с такими вот результатами. А «Металлург» этим попросту воспользовался, почувствовал слабость – и надавил.

Сложно сказать, сколько времени может занять строительство нового ЦСКА. Из истории хоккея мы видим, что это может быть вопрос и нескольких лет, и даже десятилетий.

Для этого нужны грамотные, компетентные руководители процесса», – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков .