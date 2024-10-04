«Вегас» подписал контракт с Пирсоном на год и 775 тысяч долларов после просмотра

Нападающий Тэннер Пирсон подписал контракт с «Вегасом».

Срок соглашения рассчитан на один год. Зарплата составит 775 тысяч долларов.

Ранее игрок находился в «Вегасе » на просмотре. Он принял участие в 4 предсезонных матчах и набрал 3 (2+1) очка при показателе полезности «+4».

В минувшем сезоне Тэннер Пирсон играл за «Монреаль». Он провел 54 игры в регулярном чемпионате и набрал 13 (5+8) баллов.