«Вегас» подписал контракт с Пирсоном на год и 775 тысяч долларов после просмотра
Нападающий Тэннер Пирсон подписал контракт с «Вегасом».
Срок соглашения рассчитан на один год. Зарплата составит 775 тысяч долларов.
Ранее игрок находился в «Вегасе» на просмотре. Он принял участие в 4 предсезонных матчах и набрал 3 (2+1) очка при показателе полезности «+4».
В минувшем сезоне Тэннер Пирсон играл за «Монреаль». Он провел 54 игры в регулярном чемпионате и набрал 13 (5+8) баллов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Вегаса»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости