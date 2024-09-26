В чем проблема «Авангарда», который проиграл уже 6 матчей подряд?

Травмы лидеров, селекция и слабая реализация.

«Авангард» – восьмая команда Востока. Даже шесть поражений подряд не мешают Омску все еще оставаться в зоне плей-офф. Сказывается неожиданно хороший старт – три домашние победы в сентябрьских матчах регулярки: «Сибирь» (2:1), «Нефтехимик» (4:2), «Ак Барс» (4:1). Вот только все соперники, которых «Авангард» тогда обыграл, сейчас уже идут выше в таблице.

Четвертым матчем в длинной домашней серии шла встреча с «Амуром» (2:3 Б). «Авангард» уверенно повел 2:0 на старте, но к третьему периоду развалился. «Амур» сравнял счет, а затем победил по буллитам. Кто бы мог подумать, что с той игры для «Авангарда» начнется статистический ужас. Такой, что все положительное быстро забылось.

Последний раз у «Авангарда» было столько поражений на старте сезона-2022/23. Вскоре главного тренера Дмитрия Рябыкина уволили.

Почему «Авангард» так много проигрывает – главный вопрос по старту сезона в Омске

Вернемся в атмосферу июля-августа. Тогда самый высокооплачиваемый игрок КХЛ и лидер «Авангарда» Владимир Ткачев вроде бы спокойно готовился к началу предсезонных сборов. До них он так и не доехал – травмировался еще во время индивидуальной подготовки. «Авангард» на долгий срок потерял игрока, вокруг которого строил всю командную игру.

Позже добавилась травма Рида Буше в первом же предсезонном матче. Казалось, что Рид пропустит несколько встреч на старте регулярки. Восстановление затянулось – в итоге Буше сыграл всего дважды (0+1). Пока он набирает форму, но влияние уже заметно даже по проигранным матчам. Буше организовал вторую шайбу «Авангарда» в матче с «Локомотивом».

«Авангард» еще летом понимал, что выйдет на первые официальные матчи без ведущих игроков. Главный тренер Сергей Звягин осваивался в новой для себя роли. В помощь к нему на скамейку встал генменеджер Антон Курьянов. Вместе они придумали новые игровые сочетания: долго экспериментировали и пришли к промежуточному варианту с молодежью во втором звене.

Надо понимать: три победы «Авангарда» в трех матчах на старте сезона – неожиданность . Такого беспроигрышного результата от Омска так сразу не ждали. Там повезло и с состоянием соперников. «Сибирь» вышла перегруженной после предсезонки и всем проигрывала (а сейчас побеждает), «Нефтехимик» подходил по игровому стилю, «Ак Барс» тогда сбоил и искал себя.

Помогли и домашние трибуны: молодые Филатьев и Рейнгардт заиграли с настроением и реализовали буквально все, что создали. С «Ак Барсом» (4:1) они организовали шайбу , которая точно войдет в сезонные хайлайты. Запал иссяк во второй половине встречи с «Амуром», а выездные встречи окончательно подчеркнули отсутствие резерва и всю непрочность наработок.

В серии поражений «Авангарда» выделяется матч с «Автомобилистом» (0:3) – единственный домашний на этом отрезке. Омск два периода переигрывал соперника и в итоге перебросал его (35:22). Особенно интересна статистика по второму периоду (17:7), когда «Авангард» пропустил две шайбы и ничего не забил. Бесконечное давление легко разбилось голевыми контратаками.

Каждый проигранный матч – отдельная сюжетная история. «Сибирь» переиграла «Авангард» большинством, у «Салавата» и «Автомобилиста» все залетело, СКА пережил давление и дважды забил шайбы с разницей в 30 секунд. Игра с «Локомотивом» идет над ними. В закрытом матче с борьбой все опять свелось к действиям в неравных составах – по два гола, «Авангард» не уступил.

У боссов «Авангарда» постепенно менялось настроение. 19 сентября гендиректор «Авангарда» Герман Чистяков подводил в телеграм-канале итоги второй недели регулярки: «Конечно, обидно, разочарован. Но без паники. Идет работа, команда – молодая (не в смысле возраста, а как коллектив), и нас будут еще ждать ухабы и проблемы, это нормально».

Сейчас же интересно выглядят слова Сергея Звягина после поражения от «Локомотива». Он отметил недостаточные действия в атаке и сказал: «Не так просто говорить после очередной проигранной игры. Мы лучше начали матч, но, видимо, не заслужили еще очков, побед». Прослеживается пессимизм, но увольнять Звягина из «Авангарда» пока не собираются.

В его положении смущает именно затяжная серия неудач. Если бы они равномерно распределились по сентябрю, Звягин и «Авангард» не испытали бы такого давления. Вот только претензии к уровню командной игры не зря возникают даже с учетом всех обстоятельств.

Кажется, «Авангард» провел не самую удачную селекцию: почти никто из новичков не дает качество

Что еще надо знать о текущем положении «Авангарда» – в одной картинке:

Разберемся в деталях:

● 17 периодов без голов в равных составах возникли не просто так. В сумме за все матчи игроки «Авангарда» сделали 238 бросков по воротам – это не провальные цифры, но у лидирующего по этому показателю «Трактора» набралось 307. Проблема в том, что броски «Авангарда» идут из неочевидных позиций (или вообще из собственной зоны). Отсюда и такая слабая реализация.

● «Авангард» практически в каждом матче проваливает старт. Пять проигранных первых периодов – худший результат в КХЛ. Из-за этого матчи проходят примерно по одному сценарию: «Авангард» предпринимает попытки отыграться, соперники закрываются, создать реальную опасность и превратить ее в голы получается редко.

И тут есть вопросы к новичкам.

● Летние трансферы «Авангарда» подразумевали, что в теории команда справится с любыми потерями. Станислав Галиев и Алексей Макеев – нападающие, способные забивать десятки шайб за сезон. Линден Вей и Коул Кэсселс – креативные распасовщики, нацеленные на обостряющие передачи. Пока получается, что на дистанции «Авангарду» их совсем не хватает.

● Каждый их перечисленных игроков преображается, когда «Авангард» получает большинство. Зато в равных составах лидеры других клубов банально их переигрывают. Вот более подробные цифры по показателю полезности у хоккеистов «Авангарда». По минусам лидируют Вей (-7), Дитц (-6), Макеев (-5), Шарипзянов (-5), Чистяков (-5) и Игумнов (-5). Почти все играют больше 15 минут.

● Очевидно, что большего ждали конкретно от новичка Коуэла Кэсселса. У него уже было вообще все: игровое время в большинстве, место центра во втором звене, эксперимент с переводом на край. Единственную результативную передачу Кэсселс отдал в матче с «Ак Барсом». В других встречах у него – провалы в обороне, отсутствие голов (штанга в игре со СКА) и мало обострения.

● Кэсселс закончил с минусовой полезностью четыре из шести проигранных матчей . Неудачной для него получилась встреча против СКА. Там в состав как раз вернулся Рид Буше. Звягин объединил их в тройку, которую центрил Вей. Итог – по три минуса для каждого хоккеиста ведущего звена. Буше позже ожидаемо резюмировал: «Допускать такое неприемлемо».

● Защитники Семен Чистяков и Дамир Шарипзянов собирают минусы (по -5) вместе с главными нападающими. Если ранее «Авангард» называли командой одного звена (оба были его частью), то с новыми партнерами они так и не сыгрались. Все сводится к тому, что в равных составах «Авангард» прижимается к воротам – звезды соперников забивают в смены лидеров Омска.

● В такой ситуации можно было понадеяться на вратарей. «Авангард» пока действует с парой Павел Хомченко – Илья Проскуряков. Основным выступает Хомченко: 9 матчей, 20 голов, 90,3% ОБ. Он выходил во всех играх сезона (по разу менялся и сам появлялся со скамейки). Первый вратарь «Авангарда» редко явно ошибается, но он же и не подтаскивает в ключевые моменты.

● Идеальный вариант состава «Авангарда» подразумевает шансы для Михаила Бердина. В теории он бы навязал Хомченко конкуренцию, но тоже пропускает игры из-за травмы. Летом «Авангард» отдал нескольких перспективных игроков в трехстороннем обмене с «Сочи» и СКА . Курьянов утверждает, что ушли те, кто не дал бы результат сейчас. Но и сам Бердин ничего еще не дал.

● В сентябре «Авангард» пошел на исправление собственных трансферных ошибок. После завершения сезона-2023/24 из клуба отпустили Райана Спунера. Теперь Спунер вернулся в команду, хотя еще не провел ни одного матча. За предыдущую регулярку 32-летний нападающий выбил 61 (23+38) очко. Может, он принесет долгожданные голы в равных составах?

Даже в таком состоянии у «Авангарда» есть плюсы: яркое большинство, талантливая молодежь, четвертое звено

Для удобства и понимания – такая же картинка:

Что надо знать в подробностях:

● Почти все хорошее относится к игре «Авангарда» в неравных составах. Сейчас можно заметить критику меньшинства Омска (в том числе и у журналистов ). Иногда оно и правда сбоит – примеры легко можно найти по матчам с «Сибирью» и «Локомотивом». В этих играх Омск и пропустил все четыре шайбы. «Авангард» показывает нейтрализацию 82,6% (4 из 23) – и это совсем не провал.

● Большинство – вообще главное достоинство «Авангарда» при Звягине и Курьянове. Команда забросила 9 шайб за 26 попыток (34,6% реализации). Это второе место в КХЛ после ЦСКА (40%, 12 голов). Задумайтесь: без большинства «Авангард» проиграл бы пять последних матчей с сухим счетом. Возвращение в состав Рида Буше делает его еще сильнее.

● Как раз из большинства возникли и цифры по результативности у Семена Чистякова и Дамира Шарипзянова. Капитан «Авангарда» конкурирует с Дарреном Дитцем за место в первой бригаде – пока меняются в зависимости от ситуации и матча. Семен Чистяков почувствовал себя нападающим и замыкал комбинации с того фланга, куда обычно накатывают под бросок Буше.

● Молодые игроки «Авангарда» постепенно заходят в КХЛ и получают больше игрового времени. По стартовым играм все восхищались Александром Филатьевым и Ильей Рейнгардтом. Там же по 15 минут играл 19-летний защитник Михаил Гуляев. Для двух из них серия поражений изменила все расклады. Филатьев и Гуляев не играли с «Локомотивом».

Кажется, Михаила наказали вот за эту ошибку в матче против СКА:

● 21-летний нападающий Рейнгардт набрал все очки в регулярке-2024/25 за четыре матча, но и дальше приносил пользу. Пусть не забивает – в его смены «Авангард» практически не пропускает. Илья заработал всего два минуса за проигранные встречи, что выглядит неплохо на фоне других хоккеистов. При этом всего в двух матчах Рейнгардт проводил на площадке менее 14 минут.

● По игре лучшее звено «Авангарда» – четвертое . Никита Холодилин, Дмитрий Злодеев, Игорь Мартынов в каждом матче активничают в чужой зоне и переводят туда игру. С голами пока сложно, но такая ситуация у любого звена «Авангарда». Злодеев говорил: «Моменты у нас есть, и немало, я на сто процентов уверен, что в ближайшее время мы начнем их реализовывать».

Прямо сейчас этой реализации от «Авангарда» ждут все.

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Фото: ХК «Авангард»