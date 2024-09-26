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В чем проблема «Авангарда», который проиграл уже 6 матчей подряд?

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Травмы лидеров, селекция и слабая реализация.

«Авангард» – восьмая команда Востока. Даже шесть поражений подряд не мешают Омску все еще оставаться в зоне плей-офф. Сказывается неожиданно хороший старт – три домашние победы в сентябрьских матчах регулярки: «Сибирь» (2:1), «Нефтехимик» (4:2), «Ак Барс» (4:1). Вот только все соперники, которых «Авангард» тогда обыграл, сейчас уже идут выше в таблице.

Четвертым матчем в длинной домашней серии шла встреча с «Амуром» (2:3 Б). «Авангард» уверенно повел 2:0 на старте, но к третьему периоду развалился. «Амур» сравнял счет, а затем победил по буллитам. Кто бы мог подумать, что с той игры для «Авангарда» начнется статистический ужас. Такой, что все положительное быстро забылось.

Последний раз у «Авангарда» было столько поражений на старте сезона-2022/23. Вскоре главного тренера Дмитрия Рябыкина уволили.

Почему «Авангард» так много проигрывает – главный вопрос по старту сезона в Омске

Вернемся в атмосферу июля-августа. Тогда самый высокооплачиваемый игрок КХЛ и лидер «Авангарда» Владимир Ткачев вроде бы спокойно готовился к началу предсезонных сборов. До них он так и не доехал – травмировался еще во время индивидуальной подготовки. «Авангард» на долгий срок потерял игрока, вокруг которого строил всю командную игру.

Позже добавилась травма Рида Буше в первом же предсезонном матче. Казалось, что Рид пропустит несколько встреч на старте регулярки. Восстановление затянулось – в итоге Буше сыграл всего дважды (0+1). Пока он набирает форму, но влияние уже заметно даже по проигранным матчам. Буше организовал вторую шайбу «Авангарда» в матче с «Локомотивом».

«Авангард» еще летом понимал, что выйдет на первые официальные матчи без ведущих игроков. Главный тренер Сергей Звягин осваивался в новой для себя роли. В помощь к нему на скамейку встал генменеджер Антон Курьянов. Вместе они придумали новые игровые сочетания: долго экспериментировали и пришли к промежуточному варианту с молодежью во втором звене.

Надо понимать: три победы «Авангарда» в трех матчах на старте сезона – неожиданность. Такого беспроигрышного результата от Омска так сразу не ждали. Там повезло и с состоянием соперников. «Сибирь» вышла перегруженной после предсезонки и всем проигрывала (а сейчас побеждает), «Нефтехимик» подходил по игровому стилю, «Ак Барс» тогда сбоил и искал себя.

Помогли и домашние трибуны: молодые Филатьев и Рейнгардт заиграли с настроением и реализовали буквально все, что создали. С «Ак Барсом» (4:1) они организовали шайбу, которая точно войдет в сезонные хайлайты. Запал иссяк во второй половине встречи с «Амуром», а выездные встречи окончательно подчеркнули отсутствие резерва и всю непрочность наработок.

В серии поражений «Авангарда» выделяется матч с «Автомобилистом» (0:3) – единственный домашний на этом отрезке. Омск два периода переигрывал соперника и в итоге перебросал его (35:22). Особенно интересна статистика по второму периоду (17:7), когда «Авангард» пропустил две шайбы и ничего не забил. Бесконечное давление легко разбилось голевыми контратаками.

Каждый проигранный матч – отдельная сюжетная история. «Сибирь» переиграла «Авангард» большинством, у «Салавата» и «Автомобилиста» все залетело, СКА пережил давление и дважды забил шайбы с разницей в 30 секунд. Игра с «Локомотивом» идет над ними. В закрытом матче с борьбой все опять свелось к действиям в неравных составах – по два гола, «Авангард» не уступил.

У боссов «Авангарда» постепенно менялось настроение. 19 сентября гендиректор «Авангарда» Герман Чистяков подводил в телеграм-канале итоги второй недели регулярки: «Конечно, обидно, разочарован. Но без паники. Идет работа, команда – молодая (не в смысле возраста, а как коллектив), и нас будут еще ждать ухабы и проблемы, это нормально».

Сейчас же интересно выглядят слова Сергея Звягина после поражения от «Локомотива». Он отметил недостаточные действия в атаке и сказал: «Не так просто говорить после очередной проигранной игры. Мы лучше начали матч, но, видимо, не заслужили еще очков, побед». Прослеживается пессимизм, но увольнять Звягина из «Авангарда» пока не собираются.

В его положении смущает именно затяжная серия неудач. Если бы они равномерно распределились по сентябрю, Звягин и «Авангард» не испытали бы такого давления. Вот только претензии к уровню командной игры не зря возникают даже с учетом всех обстоятельств.

Кажется, «Авангард» провел не самую удачную селекцию: почти никто из новичков не дает качество

Что еще надо знать о текущем положении «Авангарда» – в одной картинке:

Разберемся в деталях:

● 17 периодов без голов в равных составах возникли не просто так. В сумме за все матчи игроки «Авангарда» сделали 238 бросков по воротам – это не провальные цифры, но у лидирующего по этому показателю «Трактора» набралось 307. Проблема в том, что броски «Авангарда» идут из неочевидных позиций (или вообще из собственной зоны). Отсюда и такая слабая реализация.

● «Авангард» практически в каждом матче проваливает старт. Пять проигранных первых периодов – худший результат в КХЛ. Из-за этого матчи проходят примерно по одному сценарию: «Авангард» предпринимает попытки отыграться, соперники закрываются, создать реальную опасность и превратить ее в голы получается редко.

И тут есть вопросы к новичкам.

● Летние трансферы «Авангарда» подразумевали, что в теории команда справится с любыми потерями. Станислав Галиев и Алексей Макеев – нападающие, способные забивать десятки шайб за сезон. Линден Вей и Коул Кэсселс – креативные распасовщики, нацеленные на обостряющие передачи. Пока получается, что на дистанции «Авангарду» их совсем не хватает.

● Каждый их перечисленных игроков преображается, когда «Авангард» получает большинство. Зато в равных составах лидеры других клубов банально их переигрывают. Вот более подробные цифры по показателю полезности у хоккеистов «Авангарда». По минусам лидируют Вей (-7), Дитц (-6), Макеев (-5), Шарипзянов (-5), Чистяков (-5) и Игумнов (-5). Почти все играют больше 15 минут.

● Очевидно, что большего ждали конкретно от новичка Коуэла Кэсселса. У него уже было вообще все: игровое время в большинстве, место центра во втором звене, эксперимент с переводом на край. Единственную результативную передачу Кэсселс отдал в матче с «Ак Барсом». В других встречах у него – провалы в обороне, отсутствие голов (штанга в игре со СКА) и мало обострения.

Кэсселс закончил с минусовой полезностью четыре из шести проигранных матчей. Неудачной для него получилась встреча против СКА. Там в состав как раз вернулся Рид Буше. Звягин объединил их в тройку, которую центрил Вей. Итог – по три минуса для каждого хоккеиста ведущего звена. Буше позже ожидаемо резюмировал: «Допускать такое неприемлемо».

● Защитники Семен Чистяков и Дамир Шарипзянов собирают минусы (по -5) вместе с главными нападающими. Если ранее «Авангард» называли командой одного звена (оба были его частью), то с новыми партнерами они так и не сыгрались. Все сводится к тому, что в равных составах «Авангард» прижимается к воротам – звезды соперников забивают в смены лидеров Омска.

● В такой ситуации можно было понадеяться на вратарей. «Авангард» пока действует с парой Павел Хомченко – Илья Проскуряков. Основным выступает Хомченко: 9 матчей, 20 голов, 90,3% ОБ. Он выходил во всех играх сезона (по разу менялся и сам появлялся со скамейки). Первый вратарь «Авангарда» редко явно ошибается, но он же и не подтаскивает в ключевые моменты.

● Идеальный вариант состава «Авангарда» подразумевает шансы для Михаила Бердина. В теории он бы навязал Хомченко конкуренцию, но тоже пропускает игры из-за травмы. Летом «Авангард» отдал нескольких перспективных игроков в трехстороннем обмене с «Сочи» и СКА. Курьянов утверждает, что ушли те, кто не дал бы результат сейчас. Но и сам Бердин ничего еще не дал.

● В сентябре «Авангард» пошел на исправление собственных трансферных ошибок. После завершения сезона-2023/24 из клуба отпустили Райана Спунера. Теперь Спунер вернулся в команду, хотя еще не провел ни одного матча. За предыдущую регулярку 32-летний нападающий выбил 61 (23+38) очко. Может, он принесет долгожданные голы в равных составах?

Даже в таком состоянии у «Авангарда» есть плюсы: яркое большинство, талантливая молодежь, четвертое звено

Для удобства и понимания – такая же картинка:

Что надо знать в подробностях:

● Почти все хорошее относится к игре «Авангарда» в неравных составах. Сейчас можно заметить критику меньшинства Омска (в том числе и у журналистов). Иногда оно и правда сбоит – примеры легко можно найти по матчам с «Сибирью» и «Локомотивом». В этих играх Омск и пропустил все четыре шайбы. «Авангард» показывает нейтрализацию 82,6% (4 из 23) – и это совсем не провал.

● Большинство – вообще главное достоинство «Авангарда» при Звягине и Курьянове. Команда забросила 9 шайб за 26 попыток (34,6% реализации). Это второе место в КХЛ после ЦСКА (40%, 12 голов). Задумайтесь: без большинства «Авангард» проиграл бы пять последних матчей с сухим счетом. Возвращение в состав Рида Буше делает его еще сильнее.

● Как раз из большинства возникли и цифры по результативности у Семена Чистякова и Дамира Шарипзянова. Капитан «Авангарда» конкурирует с Дарреном Дитцем за место в первой бригаде – пока меняются в зависимости от ситуации и матча. Семен Чистяков почувствовал себя нападающим и замыкал комбинации с того фланга, куда обычно накатывают под бросок Буше.

● Молодые игроки «Авангарда» постепенно заходят в КХЛ и получают больше игрового времени. По стартовым играм все восхищались Александром Филатьевым и Ильей Рейнгардтом. Там же по 15 минут играл 19-летний защитник Михаил Гуляев. Для двух из них серия поражений изменила все расклады. Филатьев и Гуляев не играли с «Локомотивом».

Кажется, Михаила наказали вот за эту ошибку в матче против СКА:

● 21-летний нападающий Рейнгардт набрал все очки в регулярке-2024/25 за четыре матча, но и дальше приносил пользу. Пусть не забивает – в его смены «Авангард» практически не пропускает. Илья заработал всего два минуса за проигранные встречи, что выглядит неплохо на фоне других хоккеистов. При этом всего в двух матчах Рейнгардт проводил на площадке менее 14 минут.

По игре лучшее звено «Авангарда» – четвертое. Никита Холодилин, Дмитрий Злодеев, Игорь Мартынов в каждом матче активничают в чужой зоне и переводят туда игру. С голами пока сложно, но такая ситуация у любого звена «Авангарда». Злодеев говорил: «Моменты у нас есть, и немало, я на сто процентов уверен, что в ближайшее время мы начнем их реализовывать».

Прямо сейчас этой реализации от «Авангарда» ждут все.

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Фото: ХК «Авангард»

logoКХЛ
logoСергей Звягин
logoАвангард
logoАнтон Курьянов
logoРид Буше
logoВладимир Ткачев 1995
logoПавел Хомченко
logoКоул Кэсселс
logoЛинден Вей
logoРайан Спунер
logoСемен Чистяков
logoДамир Шарипзянов
logoМихаил Бердин
logoАлексей Макеев
logoИлья Рейнгардт
logoМихаил Гуляев
logoАлександр Филатьев