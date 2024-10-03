Экс-скаут юниорской сборной России: «Канадцы уважают русских. Люди, которым около 40 и больше, вспоминают Суперсерию. Говорят, что это был лучший хоккей, который они видели в своей жизни»
– Как проходит адаптация к новой стране и новому менталитету?
– Нам помог дядя жены, который живет в Монреале. Он нам банально объяснил, где лучше покупать продукты, где лучше мясо и так далее. По своей работе я в основном общаюсь с канадцами, у жены много русскоговорящих знакомых.
Канадцы очень уважают русских, люди, которым около 40 и больше, сразу вспоминают Суперсерию СССР – Канада, говорят, что это был лучший хоккей, который они видели в своей жизни. И они нас русских уважают. В этом плане мне было легко.
В Канаде в отличие от США не разрешено оружие, поэтому здесь спокойнее и безопаснее. Знаю, что в американских городах в некоторые районы ты просто не можешь заходить. Тут такого нет, – сказал экс-скаут юниорской сборной России и бывший видео-тренер «Адмирала», детский тренер Даниил Ершов.
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