Экс-скаут юниорской сборной России: «Канадцы уважают русских. Люди, которым около 40 и больше, вспоминают Суперсерию. Говорят, что это был лучший хоккей, который они видели в своей жизни»

Бывший скаут юниорской сборной России высказался о жизни в Канаде.

– Как проходит адаптация к новой стране и новому менталитету?

– Нам помог дядя жены, который живет в Монреале. Он нам банально объяснил, где лучше покупать продукты, где лучше мясо и так далее. По своей работе я в основном общаюсь с канадцами, у жены много русскоговорящих знакомых.

Канадцы очень уважают русских, люди, которым около 40 и больше, сразу вспоминают Суперсерию СССР – Канада , говорят, что это был лучший хоккей, который они видели в своей жизни. И они нас русских уважают. В этом плане мне было легко.

В Канаде в отличие от США не разрешено оружие, поэтому здесь спокойнее и безопаснее. Знаю, что в американских городах в некоторые районы ты просто не можешь заходить. Тут такого нет, – сказал экс-скаут юниорской сборной России и бывший видео-тренер «Адмирала », детский тренер Даниил Ершов.