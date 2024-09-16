Третьяк о Суперсериях: «В 1974-м было больше драк, потому что канадцы не умеют проигрывать. Хотели запугать нас, как в 1972-м, но в Москве они проиграли три матча из четырех»

Владислав Третьяк оценил разницу между Суперсериями 1972 года и 1974-го.

За Канаду в Суперсерии 1974 года играли представители Всемирной хоккейной ассоциации (ВХА). Сборная СССР одержала 4 победы в 8 встречах, трижды сыграла вничью и один раз уступила.

«В 1974 году было больше драк и жесткости, потому что канадцы не любят, не умеют проигрывать, а в Москве они проиграли три матча из четырех.

Для них это было шоком, потому что у них собрались звезды такой величины, и даже в 1972 году столько звезд не было. Тот же вратарь Джерри Чиверс, Горди Хоу , Бобби Халл, Фрэнк Маховлич , Ральф Бэкстрем – это легенды, которые не привыкли проигрывать.

Канадцы в драках хотели запугать нас, как в 1972 году», – заявил бывший вратарь сборной СССР Владислав Третьяк .