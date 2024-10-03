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«Куньлунь» подписал однолетний контракт с Мойлом

Нолан Мойл вернулся в «Куньлунь».

Клуб подписал однолетний контракт с форвардом.

В сезоне-2023/24 Нолан Мойл набрал 11 (4+7) очков в 55 матчах.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Куньлуня»
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