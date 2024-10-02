«Куньлунь» расторг контракт с Уилки. Американский форвард провел 6 матчей в КХЛ и сделал ассист, его подписали в июле

«Куньлунь» расторг контракт с американским форвардом Крисом Уилки.

Китайский клуб объявил о расторжении соглашения с 28-летним американским форвардом по обоюдному согласию.

Уилки перешел в «Куньлунь » этим летом, в 6 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ на его счету 1 голевая передача.

В сезоне-2023/24 он играл за «Вольфсбург» в чемпионате Германии.

В 50 матчах регулярного чемпионата Уилки набрал 33 (21+12) балла. По итогам сезона он вошел в топ-5 снайперов лиги.

Изображение: t.me/krschina