«Куньлунь» расторг контракт с Уилки. Американский форвард провел 6 матчей в КХЛ и сделал ассист, его подписали в июле
«Куньлунь» расторг контракт с американским форвардом Крисом Уилки.
Китайский клуб объявил о расторжении соглашения с 28-летним американским форвардом по обоюдному согласию.
Уилки перешел в «Куньлунь» этим летом, в 6 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ на его счету 1 голевая передача.
В сезоне-2023/24 он играл за «Вольфсбург» в чемпионате Германии.
В 50 матчах регулярного чемпионата Уилки набрал 33 (21+12) балла. По итогам сезона он вошел в топ-5 снайперов лиги.
Изображение: t.me/krschina
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Куньлуня»
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